EN TILL SJUKHUS – NU ÖPPNAS RIKSVÄGEN UPP IGEN

Räddningstjänsten har larmats om en trafikolycka på riksväg 40. Ett tag var riksvägen helt stängd, men nu har vägen öppnats igen. Minst en person förs till sjukhus.

Det ska röra sig om en singelolycka med personbil mellan Vimmerby och Mariannelund. Larmet om olyckan kom vid 20.55-tiden på fredagskvällen.

Vid 21.30-tiden uppger räddningstjänstens ledningsoperatör att riksvägen är helt avstängd efter olyckan.

– Det är en singelolycka. En bil som har krockat med vilt. Det är två drabbade, men ingen ska vara avförd med ambulans till sjukhus, säger operatören.

Vägen är för tillfälligt helt avstängd och det saknas prognos för när vägen kan öppnas igen.

Uppdatering, 22.00:

Både ambulans och polis är på plats vid olycksplatsen utanför Vimmerby.

– Det är en viltolycka med en kronhjort av större modell, berättar Kenneth Söderberg.

Båda de drabbade personerna var vakna och talbara efter olyckan. En person är förd med ambulans till sjukhus.

– Vi vet inte med den andra personen ännu. Det var höftsmärtor på den ena personen.

Räddningstjänsten har börjat avveckla och strax är det fri framkomlighet igen.

Texten kan komma att uppdateras ytterligare.