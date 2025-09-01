GRANNLÄNET: Man beskjuten i natt – polisen utreder försök till mord

En man blev under natten beskjuten i Linköping, men ska ha klarat sig oskadd. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord och söker nu med en stor styrka efter gärningspersonen.

Det var strax efter midnatt som polisen fick in samtal om flera högs smällar i stadsdelen Gottfridsberg i Linköping. Flera ur allmänheten ska ha vaknat av det som man uppfattat som skarp skottlossning, skriver polisen på sin hemsida.

En större polisiär resurs aktiverades i området och man började söka brottsplats och inblandade personer, man påbörjade även informationsinhämtning från eventuella vittnen som vistats utomhus i närområdet samt utförde kontroll av flera olika personer.

Efter en stund påträffas en man som ska ha blivit beskjuten, men inte blivit träffad av några skott. En förundersökning gällande försök till mord samt grovt vapenbrott inleddes strax efteråt.

Flera tagna till förhör

Flera personer har tagits med till polisstationen för förhör och flera fynd har säkrats vid en plats utomhus. Vilka fynd det handlar om har polisen dock inte gått ut med. Området har under natten spärrats av, och polisens kriminaltekniker är på plats för att genomföra teknisk undersökning.

Polisen fortsätter nu att söka värdefulla vittnesuppgifter från folk i området, uppger man. Ingen har gripits till följd av skjutningen, och ingen är heller för närvarande att betrakta som misstänkt.

Utöver ovanstående har polisen bland annat gjort rutinmässiga kontroller på eget initiativ eller efter larm från allmänheten, uppger man på sin hemsida.