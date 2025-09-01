JUST NU: EN TILL SJUKHUS EFTER KLÄMOLYCKA PÅ ARBETSPLATS

Det var strax innan klockan 08.30 som larmet om en fastklämd person kom in till SOS Alarm.

Enligt SOS Alarms händelseinfo ska det handla om en arbetsplatsolycka där en person ska ha blivit fastklämd. Ambulans och räddningstjänst var snabbt på plats och redan vid 09.35 var en person avförd med ambulans till sjukhus. Hur olyckan har gått till är ännu oklart, men kommer utredas av polisen. Även skadeläget för den drabbade personen är okänt.

Uppdatering klockan 08.50:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör i Jönköping ska det handla om en person som hade fått sin ena arm fastklämd i någon sorts maskin.