MC-FÖRARE DÖD EFTER KROCK I GRANNLÄNET

En man har dött efter en allvarlig kollision mellan en motorcykel och en personbil i Söderköping.

Det var vid 18.20-tiden som larmet om trafikolyckan på länsväg 210 mellan Söderköping och Västra Husby kom. Trafiken på vägen fick stängas av helt under räddningsarbetet och motorcykelföraren fördes med ambulans till sjukhus.

Tidigt beskrevs skadeläget som allvarligt.

Vid 19.45-tiden rullade trafiken igen och då hade båda fordonen bärgats från platsen. På tisdagsmorgonen gick polisen ut med att föraren av motorcykeln, en man i 40-årsåldern, avlidit av sina skador på sjukhus. Hans närmast anhöriga har blivit underrättade om dödsfallet.

Polisen kommer utreda olyckan och ärendet rubriceras som vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik.