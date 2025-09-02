Fick högtryckstvättens stråle i ansiktet – man förd till sjukhus

En man i Hultsfreds kommun fick under tisdagen strålen från en högtryckstvätt rakt i ansiktet. Han fick föras till sjukhus och ärendet rubriceras som arbetsplatsolycka.

Det var strax efter klockan 15 på tisdagseftermiddagen som ambulans larmades med anledning av en arbetsplatsolycka i Lönneberga, Hultsfreds kommun.

– Det ska ha skett en olycka i samband med högtrycksspolning. Den drabbade, en man i 25-årsåldern, ska ha befunnit sig på ett tak, halkat och sedan råkat spruta sig själv i ansiktet med högtryckstvätten, berättar Evelina Olsson vid polisens regionledningscentral.

Mannen fick tas med ambulans till sjukhus, och polisen följde efter för att hålla förhör med honom. En anmälan om vållande till kroppsskada och arbetsplatsolycka har upprättats.

Skadeläget för mannen är okänt.