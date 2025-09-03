JUST NU: TVÅ PERSONER TILL SJUKHUS EFTER KOLLISION PÅ E22

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 07.47, ska det handla om en trafikolycka där flera personbilar är inblandade. Platsen är E22 några hundra meter söder om infarten till Västervik, i riktning mot Västervik. Olyckans omfattning eller eventuella skador är ännu okänt.

Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan på trafiken, och beräknas ha det fram till klockan 09.00.

Uppdtaering klockan 08.10:

Enligt SOS Alarms händelseinfo handlar det om en kollision mellan två personbilar. Både räddningstjänst och ambulans är framme på platsen, men ingen person är ännu lastad för transport till sjukhus och det är ännu oklart om någon har skadats fysiskt. Man stänger nu av E22 i norrgående riktning under räddningsarbetet, och prognosen säger att vägen kommer öppnas igen runt klockan 08.40.

Uppdatering klockan 08.30:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör har två personer förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är dock okänt. Olyckan ska ha inträffat när den ena bilen körde in i den andra bakifrån. Det har bildats långa köer på E22 i norrgående riktning, men man räknar med att snart kunna släppa på trafiken igen.

Artikeln kan komma att uppdateras.