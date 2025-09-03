VÄG HELT BLOCKERAD – TIMMERBIL HAR VÄLT

En trafikolycka har inträffat på en mindre väg i Nyshult utanför Vimmerby. En timmerbil har vält och vägen är helt blockerad. – Det kommer ta tid, säger räddningsledaren Magnus Svahn.

Det ska röra sig om en singelolycka med lastbil. Larmet kom vid 11-tiden på onsdagen. Vår reporter på plats berättar att en timmerbil kommit utanför kanten i riktning mot Långbröstle/Vimmerby. Detta har skett på vägen mellan Vibo och Långbrötsle, mellan byarna Nyserum och Nyshult.

– Släpet har vält ut på åkern och lastbilen blockerar vägen helt, säger Micael Rundberg.

Räddningstjänsten är på plats vid olyckan.

– Det är en mindre väg och ett timmersläp som har vält. Dragbilen står upp och man har kallat dit en annan bil för att lasta över timret. Sedan får man bärga släpet senare, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vägen är helt avstängd just nu.

– Vi lämnar när polisen kommer. Vår prognos är rätt kort, men det är nog en längre prognos för när vägen kan vara helt fri, säger operatören.

Fick möte

Man håller på att lasta av släpet för att få loss det från bilen som står tvärs över vägen, och så länge lastbilen inte kan köras undan kommer vägen vara avstängd. Detta kommer ta minst en timme, tror räddningsledare Magnus Svahn vid räddningstjänsten vdi 11.30-tiden.

– Det kommer ta tid. En annan bil är på väg hit för att lasta över timret. Det har även blivit omfattande skador på vägen, som måste skyltas upp och sedan lagas. Vi håller på att söka markägare och personer inom den aktuella vägsamfälligheten, säger Svahn.

Olyckan skedde när lastbilen fick möte med ett annat stort ekipage och kom utanför kanten.

Ingen person kom till skada vid olyckan.

Simon Henriksson

Micael Rundberg

Texten kommer uppdateras.