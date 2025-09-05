LANTBRUKSBYGGNAD HELT NEDBRUNNEN UTANFÖR TUNA

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om brand i en lantbruksbyggnad i Vånghult, öster om Tuna.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 18.26 på fredagen.

Ärendeomfattningen bedöms vara hög.

– Vi vet inte så mycket mer än att räddningstjänsten är utlarmad till en misstänkt brand i byggnad, säger räddningstjänstens ledningsoperatör vid 18.40-tiden.

Räddningstjänsten är framme på platsen och berättar att det brinner där det har stått en ladugård.

– Vi vet inte mer just nu. Det är i alla fall ingen ladugård som används nu, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ingen person har kommit till skada i samband med branden.

Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att det är en mindre byggnad som har brunnit ner till grunden.

– Det är ingen stor byggnad. Det har sett ut som en ladugård när jag tittar på de andra byggnaderna runt omkring. Det är ingenting kvar av byggnaden. Det är bara takplåten och en jättestor glödhög kvar. Byggnaden är helt nedbrunnen så det har brunnit ett tag, säger Magnus Svahn.

En förbipasserade la märke till grunden och larmade SOS Alarm. Enligt Svahn har det brunnit i terrängen på ett område om ungefär 15x20 meter.

– Vi har kommit runt branden och påbörjar eftersläckningsarbete så det är ganska lugnt på platsen. Det var ganska många styrkor på plats så vi har kvar två tankbilar och en släckbil på platsen.

Hur ser det fortsatta arbetet ut?

– Det blir eftersläckning i ett par timmar innan vi lämnar över markägare.

Texten uppdateras.