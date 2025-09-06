FULLT UPP FÖR POLISEN I VIMMERBY I NATT – BIL TOGS I BESLAG

Polisen hade rejält att göra med bland annat olovliga körningar och narkotikarelaterade brott i centrala Vimmerby i natt.

Det börjande vid klockan 22.21 på fredagskvällen dår en bil stoppades i centrala Vimmerby. Här misstänks föraren, en man i 25-årsåldern, för drograttfylleri och olovlig körning.

Strax innan midnatt stoppades en personbil på Hultsfredsvägen i Vimmerby. Bakom ratten satt en man i 20-årsåldern som visade sig sakna giltigt körkort och nu misstänks för grov olovlig körning. Ytterligare två personer som befann sig i bilen misstänks för brott; en man i 40-årsåldern misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk och en kvinna i 45-årsåldern för tillåtande av olovlig körning. Den aktuella bilen togs i beslag av polisen, enligt den lag som ger polisen rätt att förklara ett fordon förverkat om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet.

Senare under natten, vid klockan 02.14, fick polisen ytterligare ett drogrealterat ärende att jobba med. I centrala Vimmerby träffade patrullen på en man i 25-årsåldern som man tyckte uppträdde påverkat. Han togs med för vidare provtagning och misstänks nu för ringa narkotikabrott, eget bruk.