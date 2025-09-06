JUST NU: RÖK FRÅN KAMIN DROG UT RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 11.11, ska det handla om en brand i en villa på Kompassgränd i Vimmerby.

Uppdatering klockan 11.40:

Operatören på SOS Händelseinfo meddelar att inringaren ska ha känt röklukt. När räddningstjänsten kom till platsen kunde man konstatera att det inte brann, utan att det var rök från en kamin som orsakat lukten. Räddningstjänsten är kvar på för att hjälpa till att vädra ur, men beräknas kunna lämna runt klockan 11.45. Även ambulans har varit framme, men kunde lämna utan att behöva ta med sig någon person.