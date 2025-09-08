ÄLDRE KVINNA ALLVARLIGT SKADAD EFTER OLYCKAN

En trafikolycka har inträffat på E22 norr om Edsbruk. Två personer har förts till sjukhus. Längst ned kan du läsa senaste nytt om händelsen.

Larmet om olyckan kom vid 15.20-tiden på måndagen. Det ska röra sig om en singelolycka med personbil. Personbilen ska ha kört i diket och två är drabbade. Minst en person kommer föras med ambulans till sjukhus.

– Eventuellt båda två, uppger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det finns inga uppgifter om skadeläget eller om personerna varit vakna och talbar. Trafiken flyter på i reducerad hastighet.

– Det går att passera just nu, men hela vägen kommer att stängas av en kortare stund i samband med lastning av den drabbade eller eventuellt de drabbade.

Uppdatering, 16.30:

Räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen och vägen är öppen för trafik igen.

– Bilen står kvar och kommer bärgas senare, uppger operatören.

Två personer har förts till sjukhus. Båda ska ha varit vakna och talbara samt utanför bilen efter olyckan.

Uppdatering, 21.40:

De två personerna som fördes till sjukhus vårdas på avdelning på Västerviks sjukhus. Det är en man och en kvinna, båda cirka 80 år och hemmahörande utanför länet. Kvinnan är allvarligt skadad medan mannen klarade sig med lindriga skador.