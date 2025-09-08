TVÅ TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA PÅ E22

En trafikolycka har inträffat på E22 norr om Edsbruk. Två personer har förts till sjukhus.

Larmet om olyckan kom vid 15.20-tiden på måndagen. Det ska röra sig om en singelolycka med personbil. Personbilen ska ha kört i diket och två är drabbade. Minst en person kommer föras med ambulans till sjukhus.

– Eventuellt båda två, uppger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det finns inga uppgifter om skadeläget eller om personerna varit vakna och talbar. Trafiken flyter på i reducerad hastighet.

– Det går att passera just nu, men hela vägen kommer att stängas av en kortare stund i samband med lastning av den drabbade eller eventuellt de drabbade.

Uppdatering, 16.30:

Räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen och vägen är öppen för trafik igen.

– Bilen står kvar och kommer bärgas senare, uppger operatören.

Två personer har förts till sjukhus. Båda ska ha varit vakna och talbara samt utanför bilen efter olyckan.

Texten har uppdaterats.