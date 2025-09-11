BUSS I OLYCKA PÅ E4 – TRE MYCKET ALLVARLIGT SKADADE

En bussolycka inträffade utanför Linköping på E4 på torsdagseftermiddagen. 60 passagerare befann sig ombord på bussen som välte ner i diket och tre personer uppges vara mycket allvarligt skadade, enligt polisen.

Det var vid 15.45-tiden på torsdagen som SOS Alarm fick larm om en bussolycka i höjd med Tallboda på E4. Det var en buss om välte och hamnade i diket.

Initialt rapporterades det om flera drabbade personer med okänt skadeläge och E4 stängdes av i samband med arbetet.

Vid 16.30-tiden meddelar polisen att elva personer har kommit till skada i samband med olyckan, varav tre initialt bedöms som mycket allvarligt skadade. Runt 60 personer ska ha befunnit sig på bussen och det råder fortsatt mycket stor trafikpåverkan på E4.

Texten kan komma att uppdateras.