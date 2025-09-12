MAN TILL SJUKHUS EFTER OLYCKAN I VIMMERBY

En man ska ha blivit skadad i en arbetsplatsolycka i Vimmerby. Det rör sig om en man som fått en pallkrage över sig.

"Ambulans är på plats för skadebedömning", skriver polisen på sin hemsida.

Det här ska ha skett vid 09.05-tiden. Vid 09.25-tiden har Leif Fransson, presstalesperson vid polisens ledningscentral, ingen ny uppdatering.

– Man ska ha svimmat av och i väntan på ambulansen försöker man hålla honom vaken. Men det står inte här om man fick föras till sjukhus, så det får man nog kolla med regionen, säger han.

Vid 11.10-tiden meddelar polisen att mannen förts till Västerviks sjukhus. En anmälan om arbetsplatsolycka kommer att upprättas.