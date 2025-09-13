13 september 2025
JUST NU: LARM OM BRAND I VILLA –

Vid 14-tiden inkom ett larm om brand i en villa på Lilla Rätö. Foto: Läsarbild

JUST NU: LARM OM BRAND I VILLA – "SKA BRINNA MED ÖPPNA LÅGOR"

BLÅLJUS 13 september 2025 14.14

Räddningstjänsten har ryckt ut på ett larm om brand i byggnad i Västerviks skärgård.

Larmet inkom vid klockan 14.03. Enligt uppgifter från SOS Alarm rör det sig om en brand i en villa på Lilla Rätö i Västerviks skärgård.

Ärendeomfattningen beskrivs som hög, i övrigt är uppgifterna knapphändiga.

Uppdatering 14.25:

Enligt uppgifter till SOS Alarm från inringare ska det brinna med öppna lågor.

– Räddningstjänst och ambulans är på väg, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Uppdatering 15.00:

Fortsatt knapphändig information, men enligt ledningsoperatören är nu räddningstjänsten framme på plats.''

Artikeln kommer att uppdateras.

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

