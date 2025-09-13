JUST NU: LARM OM BRAND I VILLA – "SKA BRINNA MED ÖPPNA LÅGOR"

Vid 14-tiden inkom ett larm om brand i en villa på Lilla Rätö. Foto: Läsarbild
Larmet inkom vid klockan 14.03. Enligt uppgifter från SOS Alarm rör det sig om en brand i en villa på Lilla Rätö i Västerviks skärgård.
Ärendeomfattningen beskrivs som hög, i övrigt är uppgifterna knapphändiga.
Uppdatering 14.25:
Enligt uppgifter till SOS Alarm från inringare ska det brinna med öppna lågor.
– Räddningstjänst och ambulans är på väg, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.
Uppdatering 15.00:
Fortsatt knapphändig information, men enligt ledningsoperatören är nu räddningstjänsten framme på plats.''
Artikeln kommer att uppdateras.