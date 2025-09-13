VILLAN TOTALFÖRSTÖRD – ARBETAR MED ATT UNDVIKA SPRIDNING

Vid 14-tiden inkom ett larm om brand i en villa på Lilla Rätö. Foto: Läsarbild

Räddningstjänsten har ryckt ut på ett larm om brand i byggnad i Västerviks skärgård.

Larmet inkom vid klockan 14.03. Enligt uppgifter från SOS Alarm rör det sig om en brand i en villa på Lilla Rätö i Västerviks skärgård.

Ärendeomfattningen beskrivs som hög, i övrigt är uppgifterna knapphändiga.

Uppdatering 14.25:

Enligt uppgifter till SOS Alarm från inringare ska det brinna med öppna lågor.

– Räddningstjänst och ambulans är på väg, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Uppdatering 15.00:

Fortsatt knapphändig information, men enligt ledningsoperatören är nu räddningstjänsten framme på plats med två styrkor. Det är båt som gäller, vilket gjort att det tagit längre tid att ta sig dit.

Uppdatering 15.30:

Enligt ledningsoperatören är villan totalförstörd i branden. Det ska dock inte röra sig om några personskador.

– Vi försöker just nu begränsa branden och förhindra spridning till närliggande byggnader, säger operatören som inte har några uppgifter om vad det finns för närliggande byggnader och hur nära de ligger.

Prognosen är satt till två och en halv timme, så ungefär klockan 18 beräknar man att kunna avsluta insatsen.

Uppdatering 16.00:

Branden ska inte ha spridit sig i nuläget.

Artikeln kommer att uppdateras.