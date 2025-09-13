JUST NU: KONSTATERAD BRAND I MASKIN PÅ IKEA INDUSTRY

Genrebild.
Foto: Lotta Madestam
Larmet kom från SOS Alarm vid 20.17. Enligt initiala uppgifter är det en brand på Nytorpsvägen 10 i Hultsfred, där IKEA Industry har sin fabrik. Ärendeomfattningen är hög.
Vid 20.35 kan räddningstjänstens ledningsoperatör meddela att det är en konstaterad brand i lokalen.
– Det är en brand i en maskin, det är så mycket vi vet i nuläget.
Lokalen ska vara rökfylld och flera stationer utöver Hultsfred har larmats till platsen, även styrkor från Vimmerby och Storebro.
Vet du omfattningen på branden?
– Nej, inte i nuläget.
Artikeln kommer att uppdateras.