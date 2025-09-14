KONSTATERAD BRAND I MASKIN PÅ IKEA – "VÄGEN AVSPÄRRAD"

På lördagskvällen fick räddningstjänsten larm om en brand på Ikea Industry i Hultsfred. Ingen ska ha kommit till skada, enligt polisen.

Larmet kom från SOS Alarm vid 20.17. Enligt initiala uppgifter är det en brand på Nytorpsvägen 10 i Hultsfred, där IKEA Industry har sin fabrik. Ärendeomfattningen är hög.

Vid 20.35 kan räddningstjänstens ledningsoperatör meddela att det är en konstaterad brand i lokalen.

– Det är en brand i en maskin, det är så mycket vi vet i nuläget.

Polis har spärrat av väg

Lokalen ska vara rökfylld och flera stationer utöver Hultsfred har larmats till platsen, även styrkor från Vimmerby och Storebro.

Vet du omfattningen på branden?

– Nej, inte i nuläget.

Polis har anlänt till platsen för att biträda räddningstjänsten under släckningsarbetet och Nytorpsvägen har spärrats av.

– Det är oklart hur branden börjat, om det är ett tekniskt fel eller om den startat på annat sätt. Det ska vi undersöka när vi biträdit klart räddningstjänsten och branden är släckt, säger Filip Annas, pressansvarig polisen region Syd.

Ingen person ska ha kommit till skada, av det Filip Annas känner till.

Ingen prognos vid 22.50

Vid 22.50 hade ledningscentralen ingen ny information att komma med.

– Släckning pågår, säger presstalespersonen.

Hur omfattande är branden?

– Det har inte vi information om här inne.

Finns det någon prognos för när insatsen avslutas?

– Vi har ingen prognos just nu.

Hur många enheter arbetar på platsen?

– Det är sex stationer.

Brinner det med öppna lågor?

– Det vet jag inte. Vi har fått till oss en brand i en maskin. Vi har inte fått någon ny information efter 20.30.

Artikeln kan komma att uppdateras.