JUST NU: TVÅ DRABBADE I OLYCKA PÅ RIKSVÄGEN

Genrebild.
Foto: Arkivbild
Larmet från SOS Alarm kom vid 21.16. Enligt larmet ska det röra sig om en singelolycka med personbil i Åkeborondellen på riksväg 23/34, Vimmerby.
Räddningstjänstens ledningsoperatör kan berätta mer:
– Det är en personbil med två drabbade, men det verkar inte vara några personskador.
Enligt initiala uppgifter ska föraren ha kört upp på något i anslutning till rondellen. Polis har inte larmats till platsen, utan räddningstjänsten sköter det på egen hand.
Trafiken uppges påverkas i båda riktningarna, enligt uppgifter från Trafikredaktionen.
