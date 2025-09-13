JUST NU: TVÅ DRABBADE I OLYCKA PÅ RIKSVÄGEN

Räddningstjänsten har fått larm om en trafikolycka på riksväg 23/34 i Vimmerby.

Larmet från SOS Alarm kom vid 21.16. Enligt larmet ska det röra sig om en singelolycka med personbil i Åkeborondellen på riksväg 23/34, Vimmerby.

Räddningstjänstens ledningsoperatör kan berätta mer:

– Det är en personbil med två drabbade, men det verkar inte vara några personskador.

Enligt initiala uppgifter ska föraren ha kört upp på något i anslutning till rondellen. Polis har inte larmats till platsen, utan räddningstjänsten sköter det på egen hand.

Trafiken uppges påverkas i båda riktningarna, enligt uppgifter från Trafikredaktionen.

Artikeln har uppdaterats.