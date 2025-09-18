JUST NU: KNIVMAN SÅGS VID SKOLA I LÄNET – GREPS AV POLISEN

En knivbeväpnad man sågs på torsdagsförmiddagen utanför en skola i Mörbylånga på Öland. Mannen är nu gripen och misstänks för en rad brott.

Det var strax innan klockan 10.30 som polisen larmades till centrala Mörbylånga sedan en knivbeväpnad man setts utanför Skansenskolan i färd med att stjäla en elsparkcykel. I samband med detta ska han också ha uppträtt hotfullt mot en person, berättar polisens presstalesperson.

När polisen anlände till platsen hade mannen försvunnit. Förhör hölls med vittnen för att få information om gärningsmannen, och tack vare detta kunde man snart lokalisera mannen och gripa honom, skriver polisen på sin hemsida.

Ingen person kom till fysisk skada och det ska inte finnas någon fara för allmänheten, uppger polisen som nu håller fortsatta förhör för att utreda omständigheterna.

Den gripne mannen är misstänkt för grovt olaga hot, grovt brott mot knivlagen, försök till grov stöld samt narkotikabrott eget bruk.