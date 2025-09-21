LÄNET: POJKE KNIVSKUREN – SEX GRIPNA

Under en privat fest i Mönsterås i natt blev en pojke i de övre tonåren stick- och skärskador. Pojken fördes till sjukhus, men skadeläget är okänt.

En dispyt ska ha legat bakom attacken och sex personer greps av polisen. Under natten har en av dem släppts. Polisen har gjort en teknisk undersökning, men nu hävt avspärrningarna. Brottsrubriceringen är försök till mord.

Uppdatering 08.55:

Fem personer födda mellan 2004 och 2010 är nu anhållna av åklagare. Den sjätte släpptes på grund av sin låga ålder. Den skadade pojken bedöms inte ha livshotande skador av vården. Bakgrunden till händelsen tros vara att gärningspersonerna beordrades lämna festen. Väldigt många minderåriga ska ha befunnit sig på tillställningen. Den skadade var en av gästerna.