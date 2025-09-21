TVÅ PERSONER INLAGDA PÅ IVA EFTER OLYCKAN PÅ E22

Vid 13.50 fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka på E22.

Det vid Verkebäck som en singelolycka ska ha inträffat. Vid 14.40 meddelar räddningstjänsten att två personer har förts till sjukhus. Bilen ska ha voltat ned i diket, men personerna var inte fastklämda.

Blåljuspersonalen är klar på platsen och trafiken flyter som vanligt. Polisen är på väg till sjukhuset för att förhöra de drabbade.

Uppdatering 18.05:

De två personerna är inlagda på intensivvårdsavdelning, men uppges likväl ha klarat sig med lindriga skador. Det handlar om en man i 80-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern. Deras hemområde är okänt.