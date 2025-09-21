21 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

TVÅ PERSONER INLAGDA PÅ IVA EFTER OLYCKAN PÅ E22

Olyckan inträffade vid 13.45. Genrebild. Foto: MostPhotos

TVÅ PERSONER INLAGDA PÅ IVA EFTER OLYCKAN PÅ E22

BLÅLJUS 21 september 2025 18.05

Vid 13.50 fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka på E22. 

Annons:

Det vid Verkebäck som en singelolycka ska ha inträffat. Vid 14.40 meddelar räddningstjänsten att två personer har förts till sjukhus. Bilen ska ha voltat ned i diket, men personerna var inte fastklämda.

Blåljuspersonalen är klar på platsen och trafiken flyter som vanligt. Polisen är på väg till sjukhuset för att förhöra de drabbade. 

Uppdatering 18.05: 

De två personerna är inlagda på intensivvårdsavdelning, men uppges likväl ha klarat sig med lindriga skador. Det handlar om en man i 80-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern. Deras hemområde är okänt. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt