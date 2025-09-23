MOSKÉ BRANN NER UNDER NATTEN – UTREDS SOM MORDBRAND

En byggnad som används som moské har brunnit ner under natten. Foto: Läsarbild

Räddningstjänsten har bekämpat en kraftig brand i en moské i Hultsfred under natten. Byggnaden gick inte att rädda. En förundersökning gällande mordbrand har inletts.

Det var vid klocka 01.46 natten till tisdagen som grannar ringde in ett larm till SOS Alarm gällande brand i byggnad. Det visade sig vara en gammal kyrka på Västerviksgatan som används som moské som börjat brinna.

Byggnaden har inte gått att rädda, utan har fått brinna ner meddelas idag på morgonen. Räddningstjänsten fick istället inrikta sig på att hindra spridning till närliggande byggnader.

Polis larmades till platsen för att biträda räddningstjänsten under släckningsarbetet.

”Polisen utreder ärendet som misstänkt mordbrand”, skriver polisen på sin hemsida.

Artikeln kommer att uppdateras.