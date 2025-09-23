CYKLIST TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA

En trafikolycka inträffade mellan en personbil och en person på Folkparksvägen i Västervik vid 07.05-tiden på tisdagsmorgonen.

Polisen skrev initialt på sin hemsida att man larmades till platsen för kontroll och att det var oklart om någon kommit till skada.

"Polisen håller förhör med de inblandade för att utreda olyckan", skriver man.

– Det är en personbil och en person som kolliderat. Det rör sig om en cyklist, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen.

Cyklisten – en kvinna i 45-årsåldern – är förd med ambulans till sjukhus. Bilföraren är en kvinna i 55-årsåldern.

– Vi har kunnat prata med båda, säger Annas.

Det är ännu oklart hur polisen rubricerar ärendet.

– Vi ska sammanställa förhören.