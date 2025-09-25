BILBRANDEN VAR ANLAGD – HAR UTSATTS FÖR FLER BROTT

En bil totalförstördes i en brand i Vimmerby ikväll. Foto: Läsarbild

Räddningstjänsten har larmats till en bilbrand i Vimmerby. Det rör sig enligt räddningstjänstens ledningscentral om en fullt utvecklad brand.

Larmet kom vid 22.45-tiden på onsdagen och det ska röra sig om en brand i en personbil. Adressen ska vara på Bolagsgatan och ärendeomfattningen beskrivs som medel i larmet.

– Det är en personbil som brinner och det är en fullt utvecklad brand, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Bilen stod parkerad på en parkeringsplats och ingen person befann sig i bilen. Räddningstjänsten försöker nu släcka branden och har lagt på en del vatten.

"Gör inget åt det nu"

Vid 23.20-tiden uppger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten i Vimmerby att det är en fullt utvecklad brand och att bilen är totalt utbrunnen.

– Det brinner lite fortfarande, men vi gör inget åt det nu. Vi hoppas att det lugnar sig lite, men nu är det bränslet som brinner. Vi övervakar bara så att det inte sprider sig till gräset intill. Det har redan brunnit så pass mycket att vi inte kan släcka mer, säger han.

"Stått i ett par dagar"

En tankbil ska ha stått cirka 20 meter från den utbrända bilen.

– Men det var aldrig någon fara. Den största risken var spridning till diket. Det blir kontakt med miljöavdelningen i morgon på grund av förstörd asfalt och bortforsling av bilen.

Har ni någon tanke om vad som kan ha hänt?

– Nej, den har stått här i ett par dagar. Den vildaste chansningen är väl att en bil inte börjat brinna av sig själv, men polisen får göra det tekniska och sin bedömning.

Uppdatering 23.45:

Polisen har varit på plats och kunnat konstatera att branden anlagts. Det finns ingen misstänkt i ärendet, inga vittnesmål och ärendet kommer att läggas ned i stort sett direkt.

– Vi kommer att fotografera platsen, höra målsägande och upprätta en anmälan om skadegörelse genom brand. Det finns inga spaningsuppslag och därför kommer jag lägga ned ärendet, säger Tobias Halldén, jourutredningsbefäl i Kalmar.

Enligt Halldén har bilen utsatts för flera brott senaste dagarna.

– Aktuellt fordon har varit utsatt för pojkstreck i dagarna. Det handlar om skadegörelse och inbrott. VI har inga misstänkta eller några spår.

Finns det någon hotbild mot ägaren?

– Vi har ingen känsla för att ägaren skulle vara en särskilt utsatt person. Bilen har stått där och haft lite otur som råkat ut för detta.