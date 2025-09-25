ÄLDRE PERSONS VILLA RÖKFYLLDES – "SER VIKTEN AV LARMET"

Vid 17.30 larmades räddningstjänsten i Hultsfreds kommun till en brand i en byggnad i Vena. I huset befann sig en äldre man som omedelbart evakuerades.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17.26 på torsdagen. Det var ett trygghetslarm sedan rök spridit sig i hela huset efter att mannen eldat i en vedspis i köket. När första styrkan kom fram var mannen kvar i huset och han evakuerades omedelbart.

– Det var direkt ohälsosamt att vistas i den röken och man ser vikten av det här larmet. Andas man in den röken i ytterligare ett antal minuter kanske man inte kommer ut mer. I det perspektivet är det här larmet väldigt klokt. Anhöriga på plats gjorde också en insats, berättar Ulf Bovein vid räddningstjänsten.

Mannen kan inte bo kvar i huset över natten och klarade sig utan skador.

– Vi evakuerade honom, ventilerade röken, lämpade ut materialet som brann och kontrollerade murstocken. Sedan har vi satt eldningsförbud på spisen och säkerställt att vi inte har några förhöjda temperaturer.

