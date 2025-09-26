RÖKFYLLT I HELA LOKALEN – PERSONALEN LOVORDAS

Räddningstjänsten har larmats till en brand i en industri i Hultsfred. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vid 08.45 larmades räddningstjänsten till en brand i en industribyggnad i Järnforsen.

Omfattningen beskrivs som medel. Den drabbade byggnaden ligger på Årenavägen.

Det rör sig om en truck som börjat brinna inne i lokalen.

– Vi åkte dit och personalen hade gjort ett jättebra släckningsarbete och släckt ned branden. Det är fortsatt rökfyllt på platsen och det ryker en del, men branden höll sig till trucken, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

En timme ytterligare räknar räddningstjänsten med att bli kvar på platsen enligt sin senaste prognos.

"Rökfyllt i hela byggnaden"

Vid 09.40-tiden berättar Ulf Bowein vid räddningstjänsten lite mer ingående om insatsen.

– Det är en större lagerbyggnad och rökfyllt i hela byggnaden. Personalen hade gjort ett bra jobb och tömt åtta, nio brandsläckare innan vi kom dit för att hålla branden i schack. Vi har jobbat med att släcka branden i trucken och den är släckt nu. Vi har lämpat ut den i det fria och försöker ventilera lokalen nu. Det är en stor lokal och tar tid, säger han.

Ingen kan vistas i lagerlokalen just nu utan andningsskydd.

– Våra fläktar i en sådan här stor byggnad gör att det tar lite tid. Vi har tre styrkor på plats nu och kommer snart hema skicka hem någon. Sedan behåller vi ett par för att trycka ut röken och försöka minimera skadorna när vi väl är klara.

Hans prognos är att man blir kvar till elvatiden. Ingen person har kommit till skada.

Artikeln är uppdaterad.