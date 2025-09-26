Person klämde armen i traktor och kom loss

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick larm om en fastklämd person i närheten av Locknevi i Vimmerby kommun på fredagen.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 10.32 på fredagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 11-tiden att räddningstjänsten är framme på platsen och att en person har klämt armen i en traktor och kommit loss.

– Vi fick larm om att det var en person som var fastklämd med armen i traktorn. När vi kom från räddningstjänsten till personen så var personen redan loss. Räddningstjänsten har lämnat platsen, men ambulans är kvar och pratar med personen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

