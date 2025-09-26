26 september 2025
Veckans Vimmerby

Person klämde armen i traktor och kom loss

Foto: Ossian Mathiasson

BLÅLJUS 26 september 2025 10.59

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick larm om en fastklämd person i närheten av Locknevi i Vimmerby kommun på fredagen. 

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 10.32 på fredagen. 

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 11-tiden att räddningstjänsten är framme på platsen och att en person har klämt armen i en traktor och kommit loss. 

– Vi fick larm om att det var en person som var fastklämd med armen i traktorn. När vi kom från räddningstjänsten till personen så var personen redan loss. Räddningstjänsten har lämnat platsen, men ambulans är kvar och pratar med personen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. 

Texten uppdateras. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Kommentera

