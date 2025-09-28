ARBETSPLATSOLYCKA I VIMMERBY – MAN FÖLL FRÅN STEGE

Olyckan inträffade vid lunchtid när mannen föll från en stege, från taket av en lastbil. Enligt polisen klagade han på smärtor i ryggen och huvudet och fördes till sjukhus för vård.

– Vi har kunnat prata med honom initialt, så det ger en liten fingervisning om skadeläget, men vi har inte hållit något formellt förhör med honom än, säger polisens presstalesperson Filip Annas.

Polisen kommer att hålla förhör med både mannen och eventuella vittnen på arbetsplatsen.

– Ingen misstanke om brott i nuläget, utan det hanteras som en arbetsplatsolycka just nu.