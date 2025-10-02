MAN DÖD I GRANNLÄNET – KROCKADE MED TRÄD

En man i 80-årsåldern har dött efter en singelolycka i Boxholm i grannlänet Östergötland.

Det var vid 08.20-tiden på torsdagsmorgonen som larmet om olyckan på väg 513 strax väster om Boxholm inkom. Redan tio minuter senare kunde polisen gå ut med att föraren var allvarligt skadad.

"Föraren har av oklar anledning kört av vägen och krockat med ett träd. Bilen kommer att behöva bärgas från platsen och kommer att tas i beslag för teknisk undersökning", skriver polisen.

Senare på förmiddagen meddelade polisen att en man i 80-årsåldern omkom i olyckan. Mannens anhöriga är underrättade.