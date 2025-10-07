JUST NU: MORDFÖRSÖK I LÄNET – FLERA FÖRDA TILL SJUKHUS

Flera personer har förts till sjukhus efter vad polisen misstänker är ett knivbråk mellan två grupperingar. Händelsen ska ha inträffat i Mönsterås i kväll och rubriceras som försök till mord.

Det var strax innan klockan 20.30 på tisdagskvällen som förbipasserande larmade polisen om att man sett och hört ett bråk mellan flera personer i Mönsterås, samt att minst en person blödde. I samband med detta ska flera av de inblandade lämnat platsen i en bil.

– När vi kom fram var det tre personer kvar, som samtliga hade stick- eller skärskador. En av dem är skadad i ett finger, en i handen och den tredje sannolikt med mer centralt i kroppen. Två av dessa fördes med ambulans till sjukhus, men skadeläget är oklart, berättar Sara Andersson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Strax därefter fick polisen in uppgifter om att även personer från den grupp som lämnade brottsplatsen i bil hade tagit sig till länssjukhuset i Kalmar och sökt vård för skador. Även här är skadeläget okänt, men det ska handla om ytterligare tre personer, uppger polisen på sin hemsida.

– Brottsplatsen är avspärrad och vi är på plats både där och på länssjukhuset i Kalmar. Det är fortfarande väldigt tidigt i utredningen och ganska rörigt, så ännu vet vi inte riktigt vilka som är målsägande och vilka som är misstänkta gärningspersoner. Vi vet inte heller bakgrunden till bråket, om det handlar om två grupperingar som har slagits eller kön och ålder på de inblandade, säger Sara Andersson.

Initialt rubriceras händelsen som försök till mord.