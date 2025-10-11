JUST NU: PERSONBIL BRANN PÅ VÄG UTANFÖR VIMMERBY

Det var strax innan klockan 19 som larmet kom in till SOS Alarm. Enligt detta ska det brinna i en personbil på en mindre väg mellan Skillingarum och Gråssfall, ett par kilometer väster om Vimmerby. Ärendeomfattningen beskrivs som medel.

Vi har ännu inga övriga uppgifter om branden.

Uppdatering klockan 19.40:

Enligt SOS Alarms händelseinfo är det en personbil som har brunnit på länsväg 812. Bilen var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen, men branden ska nu vara släckt. En ambulans är på väg till platsen, men man har ännu inga uppgifter om ifall någon person har kommit till skada.

Uppdatering klockan 19.45:

Räddningstjänstens ledningsoperatör meddelar att ingen person har kommit till skada, utan ambulansen har kunnat vända tillbaka. Branden har inte heller spridit sig på något sätt.