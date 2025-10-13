BILIST KÖRDE IN I SKYLTFÖNSTER – EN TILL SJUKHUS

Vid 14.50 larmades räddningstjänsten till en singelolycka i centrala Västervik. En kvinna ska ha tappat kontrollen över sitt fordon och kört rakt in i ett fönster till en butik.

Det är på Albert Tengers väg som olyckan inträffade vid 14.45. En kvinna i 45-årsåldern tappade kontrollen över sitt fordon och körde rakt in i ett skyltfönster till en butik. Polisen är på plats och ärendet hanteras som en olycka just nu. Ingen person ska ha blivit skadad i samband med händelsen.

Vid 15.05 meddelar räddningstjänsten att det befann sig två personer i fordonet som nu undersöks av ambulans. De kunde själva ta sig ut ur fordonet. En vattenledning skadades i samband med olyckan och vattnet har nu stängts av. Hur många som påverkas av avstängningen är okänt.

Vid 15.25-tiden meddelade polisen att föraren, en kvinna i 45-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik.

– Vi har lämnat platsen. Det är en bil som kört in i en fasad. En person har medföljt ambulans till sjukhus, säger operatören vid räddningstjänstens ledningscentral.

Enligt polisen var det en person som färdades i bilen.

– Jag vet inte om någon varit inne i butiken, men det är ingen där som ska ha blivit skadad. Glas har krossats, så jag vet inte om det är ett skyltfönster eller liknande, det framgår inte, säger Filip Annas, presstalessperson vid polisen.

Har ni tagit bilen i beslag för undersökning?

– Nej, det kan jag inte se att vi har gjort.

Artikeln kan komma att uppdateras.