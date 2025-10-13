JUST NU: BILIST KÖRDE RAKT IN I BUTIK I VÄSTERVIK

En olycka inträffade i Västervik vid 14.45. Genrebild.
Det är på Albert Tengers väg som olyckan inträffade vid 14.45. En kvinna i 45-årsåldern tappade kontrollen över sitt fordon och körde rakt in i ett skyltfönster till en butik. Polisen är på plats och ärendet hanteras som en olycka just nu. Ingen person ska ha blivit skadad i samband med händelsen.
Vid 15.05 meddelar räddningstjänsten att det befann sig två personer i fordonet som nu undersöks av ambulans. De kunde själva ta sig ut ur fordonet. En vattenledning skadades i samband med olyckan och vattnet har nu stängts av. Hur många som påverkas av avstängningen är okänt.
