JUST NU: BILIST KÖRDE RAKT IN I BUTIK I VÄSTERVIK

En olycka inträffade i Västervik vid 14.45. Genrebild.

BLÅLJUS 13 oktober 2025 14.53

Vid 14.50 larmades räddningstjänsten till en singelolycka i centrala Västervik. En kvinna ska ha tappat kontrollen över sitt fordon och kört rakt in i ett fönster till en butik. 

Det är på Albert Tengers väg som olyckan inträffade vid 14.45. En kvinna i 45-årsåldern tappade kontrollen över sitt fordon och körde rakt in i ett skyltfönster till en butik. Polisen är på plats och ärendet hanteras som en olycka just nu. Ingen person ska ha blivit skadad i samband med händelsen. 

Vid 15.05 meddelar räddningstjänsten att det befann sig två personer i fordonet som nu undersöks av ambulans. De kunde själva ta sig ut ur fordonet. En vattenledning skadades i samband med olyckan och vattnet har nu stängts av. Hur många som påverkas av avstängningen är okänt. 

Artikeln kommer att uppdateras. 

