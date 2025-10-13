Butiksarbetare om dramatiska olyckan: "Det bara smällde till"

"Vi hade ju kunnat vara där i närheten av skyltfönstret, kanske plockat med varor eller så, och då hade det kunnat gå riktigt illa", säger Neelam Edström Patel. Foto: Hans Lindqvist

Neelam Edström Patel, som arbetar på Tre T-butiken i Västervik, var inne i butiken tillsammans med en kollega och en kund när en bil plötsligt kraschade in i skyltfönstret. – Jag såg allt när det hände. Vi hörde smällen och allt flyttade sig här inne, det gick så snabbt. Jag vet knappt vad jag tänkte. Hjärnan funkar nog inte riktigt i det läget, säger hon.

Vid 14.45-tiden på Albert Tengers väg i dag inträffade en olycka när en kvinna tappade kontrollen över sitt fordon och körde rakt in i ett skyltfönster på Tre T-butiken. Kvinnan som körde misstänks för vårdslöshet i trafik och en av de som satt i bilen har förts till sjukhus.

Neelam Edström Patel, som arbetar i butiken, var en av de tre som befann sig där inne när det inträffade.

– Jag såg allt när det hände, men jag fattade inte riktigt först. Oftast har vi dörren öppen, och då hör man ju om det kommer en bil, och om någon gasar. Men vi hade dörren stängd. Jag såg bilen men det såg inte ut som att hon kom i full fart. Vi har blomkrukor framför fönstret, så jag tänkte att det är det första stoppet, men bilen stannade inte i det läget. Jag vet inte om hon kanske råkade trycka på gasen i stället för på bromsen. Sen smäller till i fönstret och rutan krossas, säger hon.

"Som tur var stod vi bakom disken"

När olyckan inträffade var Neelam mitt i att hjälpa en kund.

–Både jag och kunden blev helt chockade. Min kollega blev också chockad, som hörde smällen. Jag gick ut och frågade hur föraren mådde och om det gick bra. Hennes man som varit passagerade hade tagit ut henne från bilen. Hon sa att det hade gått ganska bra. När jag kommer in i butiken igen har min kollega redan ringt 112.

Neelam reflekterar också över hur nära det var att någon i butiken kunde ha blivit skadad.

– Vi hade ju kunnat vara där i närheten av skyltfönstret, kanske plockat med varor eller så, och då hade det kunnat gå riktigt illa. Men som tur var så stod vi bakom disken, så det var ingen inne i butiken som skadade sig, säger hon.

Trots den dramatiska händelsen har butiken kunnat fortsätta hålla öppet.

– Nu får vi bara lösa att vi tillfälligt sätter igen fönstret över natten, så får vi se hur vi går vidare sen. Men vi har kunnat ha butiken fortsatt öppen och haft kunder som vanligt. Skyltfönstret som är förstört är lite på sidan, så det stör inte så mycket. Ingången och skyltfönstret bredvid är helt.

Hur känns det nu efteråt?

– Det känns bra men man undrar ju hur det ska gå för hon som körde bilen, och undrar vad det var som hände egentligen. Men för egen del känns det ganska bra och det har gått bra för oss i butiken.