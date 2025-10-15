BILIST KÖRDE IN I TRÄD INATT

Vid 00.20 inatt körde en bilist in i ett träd i närheten av Bomåla i Hultsfreds kommun.

Bilisten har uppgett att hen väjde för en älg och polisen misstänker inget brott i samband med händelsen. Föraren fick lindriga skador. Ambulans var framme på plats och det finns olika besked kring ifall mannen följde med till sjukhus eller inte. polisen menar att föraren gjorde det medan räddningstjänsten menar att det var precis tvärtom. Föraren ska dock ha fått lindriga skador, sjukhusbesök eller inte.

Bomåla ligger ett par kilometer öster om Mörlunda. Olyckan skedde på en mindre väg.