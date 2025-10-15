PERSONBIL OCH BUSS I OLYCKA I HULTSFRED

En trafikolycka med flera fordon ska ha inträffat i Hultsfred. Det rör sig om en personbil och en buss som kolliderat.

Larmet om olyckan kom vid 11.20-tiden på onsdagen och enligt larmet rör det sig om korsningen Skolgatan/Storgatan. Vid 11.50-tiden var räddningstjänsten klara på platsen.

– Det har varit lugnt. Det är en personbil och en buss som kolliderat i en korsning. Personbilen har kört in i sidan på bussen, säger Andreas Enberg vid räddningstjänsten.

Ingen person har kommit till skada. Räddningstjänsten har sanerat vägbanan, men det rörde sig endast om en del kylarvätska från bilen. Bussen går att köra från platsen men bilen behöver bärgas.

Det ska dock inte vara några störningar i trafiken längre.

Texten har uppdaterats.