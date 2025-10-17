Började brinna i mikro – räddningstjänsten på plats

Räddningstjänsten har larmats till en brand i byggnad i Vimmerby.

Det ska röra sig om en publik lokal på Källsåkravägen strax utanför Vimmerby. Larmet kom vid 15.15-tiden på fredagen. Övriga omständigheter är okända.

– Det är en mikro som har brunnit. Vi är framme med räddningstjänsten där nu och det ska vara under kontroll. Det är inga personskador, uppger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vad är det för slags publik lokal?

– Jag har ingen vidare information om vad det rör sig om. Mer detaljerat vet jag inte.

Uppdatering, 15.35:

Det är på Elisabethgården det brunnit i en mikro.

– Det orsakade automatlarmet och när vi rullar fram luktade det en del rök och så. Man har lämpat ut mikron och det är så långt vi har kommit i informationen. Man ska väl vädra ut lite där och jag tror inte vi blir kvar så länge, säger Roger Linder vid räddningstjänsten.

Artikeln har uppdaterats.