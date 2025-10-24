MAN FÖRD TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA PÅ HUSFÖRETAG

En arbetsplatsolycka inträffade på husföretaget Surewood Housing i Gullringen på torsdagseftermiddagen.

Polisen skriver på sin hemsida att en anställd på företaget ska ha skadat sig i samband med arbetet. Polis är på väg till olycksplatsen.

”Polisens uppgift är att bilda sig en uppfattning om det rör sig om ett arbetsmiljöbrott eller ej”, skriver polisen på sin hemsida.

Patric Fors vid polisens ledningscentral i Malmö berättar att den drabbade, en man i 50-årsåldern, har skadat sig i armen vid ett sågmoment. Mannen tog sig till hälsocentralen i Vimmerby för att sedan föras med ambulans till Västerviks sjukhus.

– Vi ska till sjukhuset och förhöra målsägande, säger Patric Fors.

Uppdatering:

Polisen har inlett en utredning om vållande till kroppsskada.

– Polisen tog sig till företaget för att dokumentera skadeplatsen och prata med säkerhetsansvarig. Patrullen kunde inte hitta något konstigt utan det är en ren olyckshändelse, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Hur mår den drabbade mannen?

– Ingen aning faktiskt. Jag har inte uppgifterna om hur det gick eller vilka skador han fick. Han ska ha sågat sig i fingrarna på något sätt, säger Haag.

Fotnot: Polisens uppgifter om var olyckan inträffade visade vara felaktiga. Det var inte på ett sågverk i Vimmerby utan på husföretaget Surewood Housing i Gullringen.