MAN FÖRD TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA PÅ SÅGVERK

En arbetsplatsolycka inträffade på ett sågverk i Vimmerby på torsdagseftermiddagen.

Polisen skriver på sin hemsida att en anställd på sågverket ska ha skadat sig i samband med arbetet. Polis är på väg till olycksplatsen.

”Polisens uppgift är att bilda sig en uppfattning om det rör sig om ett arbetsmiljöbrott eller ej”, skriver polisen på sin hemsida.

Patric Fors vid polisens ledningscentral i Malmö berättar att den drabbade, en man i 50-årsåldern, har skadat sig i armen vid ett sågmoment. Mannen tog sig till hälsocentralen i Vimmerby för att sedan föras med ambulans till Västerviks sjukhus.

– Vi ska till sjukhuset och förhöra målsägande, säger Patric Fors.

