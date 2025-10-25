BILIST KROCKADE ÄLG – VÄG 129 ÖPPEN IGEN

En bilist krockade med en älg på väg 129 mellan Silverdalen och Hultsfred på lördagskvällen. Föraren är oskadd och älgen dog i samband med kollisionen. Nu är väg 129 öppen för trafik igen.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 19.27 på lördagen.

Det ska röra sig om en singelolycka med personbil.

Enligt Trafikverket är vägen avstängd till följd av en singelolycka med personbil öster om Silverdalen. Det finns ingen prognos.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 19.55-tiden att en personbil har krockat med en älg. Älgen är död och det är mycket skräp på vägbanan. Vägen är avstängd och kommer vara det i ytterligare 30-40 minuter.

En person färdades i bilen och ingen ambulans är skickad till platsen.

Uppdatering 20.25:

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar vid 20.25-tiden att det går bra för räddningstjänsten på platsen, men det finns ett problem.

– Vi får inte loss bilen bilen från vägbanan innan det att bärgaren kommer hit. Vi försökte dra loss den, men den har låst sig på alltihopa. Vi får invänta bärgaren och bärgaren är en bra bit bort, säger Andreas Enberg.

Föraren är oskadd.

– Det har smällt till rätt bra i bilen så föraren har haft en bra bil.

Olyckan har inträffat nästan framme vid Bredshultsinfarten, vilket har lett till att räddningstjänsten stängt av trafiken från bägge hållen för att inte få in några bilar på väg 129.

– Bilarna får köra via Bredshult istället, säger Enberg.

Uppdatering 21.10:

Bärgaren är på plats och har fått upp bilen på flaket.

– Vi ska bara sopa av det som är under bilen och kommer öppna trafiken inom tio minuter, säger Andreas Enberg.

Texten uppdateras.