Singeololyckan på riksväg 23/34 mellan Hultsfred och Målilla leder till långa köer. Foto: Privat

En singelolycka inträffade norr om Målilla på riksväg 23/34 på söndagseftermiddagen. Det ledde till att det blev stopp i trafiken i södergående riktning i en timme. Vid 16.45-tiden började räddningstjänsten släppa på trafiken igen.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 15.47 på söndagen.

Olyckan har inträffat strax norr om Målilla, i södergående riktning på riksväg 23/34.

Trafikverket skriver att vägen är avstängd till följd av en singelolycka med personbil norr om Målilla.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.10-tiden att en personbil har kört in i mitträcket. Räddninstjänst och ambulans är i nuläget på plats.

– Det är just nu stökigt i trafiken med framkomlighet. Det är avstängt i båda riktningarna, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Uppdatering 16.50:

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar att räddningstjänsten släppte på trafiken i södergående riktning för fem minuter sedan. Vägen är därmed öppen igen. Det var ett kortare stopp i norrgående riktning i samband med att räddningstjänsten städade av vägbanan.

En person färdades i olycksbilen och är oskadd.

Texten uppdateras.