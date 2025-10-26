Singeololyckan på riksväg 23/34 mellan Hultsfred och Målilla leder till långa köer.
Foto: Privat
Larmet inkom till SOS Alarm klockan 15.47 på söndagen.
Olyckan har inträffat strax norr om Målilla, i södergående riktning på riksväg 23/34.
Trafikverket skriver att vägen är avstängd till följd av en singelolycka med personbil norr om Målilla.
Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.10-tiden att en personbil har kört in i mitträcket. Räddninstjänst och ambulans är i nuläget på plats.
– Det är just nu stökigt i trafiken med framkomlighet. Det är avstängt i båda riktningarna, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.
Uppdatering 16.50:
Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar att räddningstjänsten släppte på trafiken i södergående riktning för fem minuter sedan. Vägen är därmed öppen igen. Det var ett kortare stopp i norrgående riktning i samband med att räddningstjänsten städade av vägbanan.
En person färdades i olycksbilen och är oskadd.
Texten uppdateras.