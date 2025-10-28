OMFATTANDE INSATS AVSLUTAD – "FLERA HUNDRA KUBIK"

Larmet om branden inkom strax efter sex i morse. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vid sextiden i morse larmades räddningstjänsten till en brand vid sågverket i Hällerum, sydost om Vimmerby.

Initiala uppgifter talade om att det handlade om en gräsbrand, men det visade sig vara en barkhög som börjat brinna. Vid 7.25 lämnade styrkan på plats en rapport och man sprider ut barken som sedan vattenbegjuts.

Uppdatering 12.00:

Räddningstjänsten har nu avslutat insatsen som blev omfattande. Drygt tio personer har arbetat med branden.

– Vi är färdiga där ute nu. Det var bara att gräva och spola vatten tills vi kom in till glödhärden. När vi gjorde det brann det med öppna lågor och det var ett par hundra kubik med flis, bark och spån. Vi har kört med lastmaskiner och spolat vatten. Det har varit lugnt, men det är ett digert och långsamt arbete.

Vad tror du om orsaken till branden?

– Det kan självantända när det ligger länge, då kan det bli såhär om man har otur.