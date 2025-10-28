JUST NU: AMMUNITION HITTAD I CENTRALA VIMMERBY I KVÄLL

Under tisdagskvällen hittade en privatperson ammunition i centrala Vimmerby. Polisen har varit på plats och tagit den i beslag.

Det var vid 20-tiden som en polispatrull beordrades till en flerfamiljsfastighet i centrala Vimmerby. I fastighetens tvättstuga hade en boende hittat en skarpladdad patron.

– Det är ganska många personer som har tillgång till tvättstugan, så vi vet inte riktigt hur den har hamnat där. Vi har varit på plats och tagit patronen i beslag och det kommer att upprättas en anmälan om ringa vapenbrott, berättar Patric Fors, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Det finns ingen misstänkt i ärendet.