SÅ ÄR SKADELÄGET MED PÅKÖRDE PERSONEN

En person blev påkörd i Vimmerby strax efter 02.00. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vid 02.20 blev en person påkörd på Bolagsgatan i Vimmerby.

Olyckan inträffade i närheten av Arena Ceos. Vid 02.40 meddelade räddningstjänstens presstjänst att personen var vaken och talbar. Ambulans, räddningstjänst och polis arbetar på platsen.

Uppdatering: Polisen skriver på sin hemsida att det rör sig om en person i 15-årsåldern som förts med ambulans till sjukhus. Förhör har hållits med vittnen efter händelsen och det kommer bli förhör med både målsägande och bilföraren för att utreda omständigheterna runt olyckan.

Enligt en olycksfallsrapport från Region Kalmar län rör det sig om en mansperson från mellersta Kalmar län. Personen är lindrigt skadad men inlagd på vårdavdelning.

– Vi har hållit förhör med vittnen och ska göra det med målsägande och bilföraren, men inte gjort det ännu, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen.

Än så länge är det alltså ingen misstanke om brott.