JUST NU: AMBULANS PÅKÖRD VID OLYCKAN PÅ RV 23/34

Med mindre än en minuts mellanrum, strax innan klockan 12.00, larmades räddningstjänsten i Hultsfred om två trafikolyckor på riksväg 23/34 söder om Hultsfred. Det visade sig dock handla om en och samma olycka, där bland annat en ambulans blev påkörd.

Initialt är det lite oklart om det är två olyckor som har inträffat eller om det är samma olycka som har larmats dubbelt, men enligt SOS Alarms händelseinfo så verkar det vara två olika och dessa ska ha skett bara någon kilometer från varandra.

I det första larmet ska det vara en olycka med tre fordon och totalt sex personer inblandade. Denna ska ha inträffat mellan Hultsfred och Ödhult. Här är det totalstopp i södergående fil.

I det andra larmet ska det vara en personbil som har kört av vägen cirka en kilometer söder om den första olyckan, i höjd med Ödhult.

Räddningstjänst är framme och ambulans är kallad till platserna.

Uppdatering klockan 12.25:

Räddningstjänstens ledningsoperatör meddelar att det rör sig om en och samma olycka och att det totalt är tre bilar inblandade. Anledningen till den initiala förvirringen var att två olika inringare hade larmat ungefär samtidigt men angett olika adresser. Ingen av de sex inblandade personerna behövde följa med ambulansen, och man hoppas på en kortare prognos innan den nu avstängda vägen är farbar igen. Två av bilarna kan eventuellt köras från platsen, medan en måste bärgas.

Uppdatering klockan 12.50:

Polisen är fortfarande kvar på olycksplatsen och redogör nu för vad som hände.

– Det var en personbil som halkade ner i diket och en ledig ambulans stannade till för att se om föraren behövde hjälp. I samband med detta kom en tredje bil och körde in i ambulansen. Det var ingen person i ambulansen när den blev påkörd och lyckligtvis kom ingen person till skada i samband med händelsen. Alla tre bilarna kommer att behöva bärgas, så det kommer vara lite stökigt på platsen ännu en tid, berättar polisens presstalesperson Sara Andersson.

För närvarande är det långa köer vid olycksplatsen och Trafikverkets prognos säger att trafiken kommer att påverkas till åtminstone klockan 13.30.

Det är ännu oklart om polisen misstänker någon form av brott i samband med olyckan.