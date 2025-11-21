Räddningschefens frustration: ”Inte plogat en enda väg”

Räddningschefen i Hultsfred är frustrerad över bristen på plogning under torsdagen. Foto: MostPhotos

Olycka efter olycka så fort vintern kom till trakten. Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har haft en hektisk dag – och räddningschefen Michael Hesselgård var minst sagt frustrerad under kvällen.

– Det är ju inte en plogbil ute för guds skull. Vad ska man säga? Jag skulle vilja byta med de som väljer att inte skotta snö, de kan köra utryckningar istället. Det känns som att man sparat in duktigt på det. Det har inte plogats på en enda väg i dag vad jag har sett.

Räddningstjänsten i Hultsfred har hanterat många olyckor sedan ovädret drog in.

– Det är ett antal olyckor, sedan anpassar man inte riktigt hastigheten efter väglag heller. Alla olyckor har ju gått bra, det är ingen som varit svårt skadad.

Ser du att olyckorna beror på bristen på plogning?

– Ja… det är väl en kombination, är det inte plogat måste man ju sänka hastigheten ännu mer. Men jag vill minnas att det plogades bättre förr.

Hur påverkar det ert arbete?

– Det är ju inte lättare för oss att köra på vägarna än någon annan. Det krockar bilar till höger och vänster och vi ska ut och hjälpa de här människorna. Vi måste också anpassa farten, det är en brottningsmatch med sig själv, men det hjälper inte att vi kör i diket.

Ser du ökad risk för de skadade?

– Det är en konsekvens av det givetvis och ett arbetsmiljöproblem hos oss också. Jag kanske inte ska gnälla över det, men lite kritisk är jag. Det är mycket snö överallt just nu och vi har väl klarat oss rätt bra i alla fall. Det är tuffare att köra i sådana här miljöer, så är det ju.