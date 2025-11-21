Lastbilshytt i diket – uppmaning om att välja annan väg

Så här ska det se ut på Tunavägen. Foto: Läsarbild

En trafikolycka har inträffat på väg 712 mellan Vena och Björksebo. Räddningstjänstens uppmaning är att välja en annan väg.

Det rör sig om en singelolycka med lastbil. Larmet kom vid 16.45-tiden på fredagen. Lastbilshytten står i diket medan trailern är på vägen.

– Det är en trailerdragare som glidit ned i diket. Hytten står i diket, men ingen har gjort sig illa och det är inga större skador, säger Michael Hesselgård vid räddningstjänsten.

Bärgning kommer behövas.

– Det går att komma förbi, men vi ser helst att man väljer en annan väg. Det har kommit ett tiotal bilar sedan vi kom hit.

Har ni någon prognos?

– Nej, vi ska skylta upp och se till att ingen kör in i detta, men jag har ingen prognos.

Enligt uppgifter till vår tidning står en lastbil i diket på Tunavägen vid infarten till Solnebo, men det är inget som räddningstjänsten i Vimmerby larmats ut på.

– Nej, det har vi ingen information om. Då har man säkert ringt en bärgare själv, säger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

Polisen har inte åkt ut på olyckan mellan Vena och Björksebo.

Artikeln har uppdaterats.