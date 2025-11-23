JUST NU: LARM OM TRAFIKOLYCKA I KOMMUNEN

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 11.16, ska det handla om en singelolycka med en personbil. Platsen ska vara vid sjön Hörningen i närheten av Ramsefall, på vägen mellan Gullringen och Ydrefors, i de nordvästra delarna av Vimmerby kommun.

Några andra uppgifter om olyckan har vi ännu inte.

Uppdatering klockan 11.40:

Operatören på SOS Alarms händelseinfo berättar att räddningstjänst och ambulans är på väg till platsen. Det är ännu lite oklart vad som har hänt samt vem som har larmat. Det finns obekräftade uppgifter om att det ska vara en personbil som har kört in i ett träd. Klart är i alla fall att det är en singelolycka och en person som är drabbad.

Artikeln kommer att uppdateras.