DUMPER VÄLTE – EN PERSON FÖRD TILL SJUKHUS

Vid 12.30 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på i Hultsfreds kommun.

Det är mellan Målilla och Virserum, vid bergtäkten, som olyckan inträffat.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 13.20-tiden att en dumper har vält inne på bergtäkten i Vrånganäs. Räddningstjänsten är framme på platsen. Föraren är ute ur hytten, undersöks av ambulans och är förd med ambulans till sjukhus.

Ledningsoperatören har inga uppgifter om förarens skadeläge och vad som ligger bakom olyckan.

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar att dumpern har lastat massor på bergtäkten och kommit i en nerförsbacke där det har gått rakt fram. Hytten står upp medan flaket ligger på sidan. Räddningstjänsten har lämnat platsen och företaget ombesörjer själva bärgningen av dumpern.

Artikeln uppdateras.